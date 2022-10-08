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В Украине сказали, кто может стоять за взрывом на Крымском мосту
08.10.2022 16:51 Алина Груднева

В Украине сказали, кто может стоять за взрывом на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту мог стать следствием противостояния между ФСБ и российскими военными.

 
Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
 
"ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из РФ", - сказал он.

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