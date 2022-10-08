



В Украине сказали, кто может стоять за взрывом на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту мог стать следствием противостояния между ФСБ и российскими военными.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из РФ", - сказал он.