



В Украине сказали, какие проблемы помогут решить F-16

Современные истребители F-16 помогут решить в Украине сразу несколько проблем, серьезно укрепив безопасность страны.



Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, речь идет о перехвате крылатых ракет и дронов, о контроле над небом и поддержке наземных войск.



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"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет, дронов и смогут в определенной степени отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении", - пояснил он.



По словам Игната, Украина серьезно усилится первыми самолетами F-16 и будет наращивать свою боевую авиационную мощь, чтобы достичь полного контроля над собственным воздушным пространством.



"Тогда уже наземные операции можно будет проводить более уверенно и более эффективно", -добавил он.