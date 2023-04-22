



В Украине сказали, что нужно, чтобы победить в войне до конца года

Для того, чтобы победить в войне против России в этом году, Украине необходимо в 10 раз больше помощи от союзников.



Такое заявление в Twitter опубликовал заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник.



"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого не достаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году", - сказал он.



По словам Мельника, Украина призывает партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

