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В Украине сказали, что нужно, чтобы победить в войне до конца года
22.04.2023 19:53 Алина Груднева

В Украине сказали, что нужно, чтобы победить в войне до конца года

Для того, чтобы победить в войне против России в этом году, Украине необходимо в 10 раз больше помощи от союзников.

Такое заявление в Twitter опубликовал заместитель министра иностранных дел страны Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого не достаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году", - сказал он.

По словам Мельника, Украина призывает партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.
 

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