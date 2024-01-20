



В Украине сделали предупреждение: Путин хочет господства в Европе

Президент России Владимир Путин не будет довольствоваться одной лишь Украиной, а захочет захватить и постсоветские территории.



Такое предупреждение в интервью немецкой газете Bild сделал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.



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По его словам, мирные переговоры между Украиной и РФ не представляются возможными.



"Война будет продолжаться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым", - предупредил он.