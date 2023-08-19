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В Украине резко раскритиковали слив данных о потерях ВСУ
19.08.2023 15:04 Алина Груднева

В Украине резко раскритиковали слив данных о потерях ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр резко раскритиковала публикацию западными медиа информации о потерях ВСУ во время полномасштабного вторжения России.

"Во время военного положения эта информация является государственной тайной. Не потому что кто-то хочет ее скрыть, а потому что это требование военных", - подчеркнула она.

По словам Маляр, во время активной фазы войны число погибших и раненых противник использует для просчета вероятных дальнейших действий ВСУ. 

"В военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых относительно общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", - пояснила она.

Замминистра обороны добавила, что речь идет, в том числе, о потерях конкретных подразделений. 

"Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - отметила Маляр.

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