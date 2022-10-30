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В Украине разгромлен 11 армейский корпус ВС РФ - Forbes
30.10.2022 08:27 Ольга Белозерова

В Украине разгромлен 11 армейский корпус ВС РФ - Forbes

В Украине был разгромлен 11 армейский корпус ВС РФ, который должен был защищать Калининград, но был перекинут в Харьковскую область. 

Об этом пишет издание Forbes.

Как утверждается до вторжения РФ в Украину, в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных, около 100 танков Т-72, ​​несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

11 армейский корпус ВС РФ пострадал больше других в ходе украинского контрнаступления. Были уничтожены около 200 единиц техники и 6000 военных. 

Отмечается, что корпус должен был сыграть "ключевую роль" в случае "глобальной войны", но военные были отправлены в Украину. 

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