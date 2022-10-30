



В Украине разгромлен 11 армейский корпус ВС РФ - Forbes

В Украине был разгромлен 11 армейский корпус ВС РФ, который должен был защищать Калининград, но был перекинут в Харьковскую область.



Об этом пишет издание Forbes.



Как утверждается до вторжения РФ в Украину, в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных, около 100 танков Т-72, ​​несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.



11 армейский корпус ВС РФ пострадал больше других в ходе украинского контрнаступления. Были уничтожены около 200 единиц техники и 6000 военных.



Отмечается, что корпус должен был сыграть "ключевую роль" в случае "глобальной войны", но военные были отправлены в Украину.