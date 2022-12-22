



В Украине рассказали, сколько иранских дронов осталось у России

У России после массированных атак на украинские города осталось около 190 иранских беспилотников, переданных ей в рамках последней партии, в которой было 250 дронов.



Такое заявление сделала глава Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.



"Не очень-то они их экономят, учитывая те атаки, которые были уже совершены. С учетом новой партии мы подсчитали, что осталось их около 200, там около 190 из тех, что мы уже зафиксировали в воздушном пространстве Украины и навсегда приземлили, а также учитывая те, которые были зафиксированы как попавшие в объекты критической инфраструктуры", – отметила Гуменюк.



По ее словам, ВСУ научились эффективно противодействовать дронам-камикадзе.