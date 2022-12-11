



В Украине рассказали об уязвимости иранских дронов

Иранские дроны оказались уязвимы к холоду. Их функционирование напрямую зависит от погодных условий и может быть нарушено из-за низких температур.



Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает "РБК-Украина".



Она отметила, что россияне ранее взяли паузу в использовании дронов, и пытаются подстроиться под текущие погодные условия.



"Испытания этих дронов проходили в немного других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.



Так как сейчас на юге Украины установилась теплая для этого сезона погода, россияне возобновили атаки с использованием иранских беспилотников. В частности, были нанесены удары по объектам энергетики в Одесской области.