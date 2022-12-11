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В Украине рассказали об уязвимости иранских дронов
11.12.2022 08:29 Ольга Белозерова

В Украине рассказали об уязвимости иранских дронов

Иранские дроны оказались уязвимы к холоду. Их функционирование напрямую зависит от погодных условий и может быть нарушено из-за низких температур.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает "РБК-Украина".

Она отметила, что россияне ранее взяли паузу в использовании дронов, и пытаются подстроиться под текущие погодные условия.

"Испытания этих дронов проходили в немного других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.

Так как сейчас на юге Украины установилась теплая для этого сезона погода, россияне возобновили атаки с использованием иранских беспилотников. В частности, были нанесены удары по объектам энергетики в Одесской области.

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