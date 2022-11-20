



В Украине рассказали о планах наступления сил РФ

Спикер Восточного группировки украинских войск Сергей Череватый рассказал о планах наступления сил РФ.



По его словам, российские войска планируют, в первую очередь, захватить Луганскую и Донецкую области. Об этом сообщает УНИАН.



После этого, отметил Череватый, силы РФ могут нацелиться на захват всей территории Запорожской области (сейчас армия РФ лишь частично контролирует область).



"Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение Донбасса", то понятно, они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой областей. И, выйдя на эти границы, возможно, дальше они бы хотели полностью захватить Запорожскую область", - заявил Сергей Череватый.



Он подчеркнул, что этим планам помешают Вооруженные силы Украины, которые и до этого срывали планы российских войск.