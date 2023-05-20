



В Украине прокомментировали "взятие" Бахмута ЧВК "Вагнер". Дополнено

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый прокомментировал слова основателя ЧВК "Вагнер" о "полном взятии" его наемниками украинского города Бахмут.



"Бахмут остается главной, авторитетной целью для агрессора. Он, кроме группировки "Вагнера", подтягивает туда воздушно-десантные, мотострелковые и специальные подразделения", - сказал Череватый.



Он категорически опроверг слова Пригожина по поводу "захвата" Бахмута его наемниками.



"Это неправда. Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну из-за того, что более 9,5 месяцев враг не может взять районный центр, и к тому же - терпит колоссальные потери", — добавил Череватый.



Он подчеркнул, что в настоящее время ВСУ проводят операцию по окружению Бахмута. Тем не менее, он не исключает того, что из самого города могут выйти.



"Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", - отметил Череватый.



Также опровергли слова Пригожина и в Министерстве обороны Украины.



"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.