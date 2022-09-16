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В Украине прокомментировали удар по Херсону
16.09.2022 22:38 Алина Груднева

В Украине прокомментировали удар по Херсону

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал удар по Херсону.

 
Соответствующее заявление он сделал в эфире "Ходорковский.Live".
 
По его словам, захваченные россиянами Бердянск, Мелитополь и Херсон являются законными военными целями.
 
"Там нет никаких терактов, никаких криминальных нарушений. Там идет отработка диверсионными группами, как мы видим в Бердянске", — сказал Подоляк. 
 
Он добавил, что таким образом, Украина демонстрирует желание освободить свои территории.

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