



В Украине прокомментировали удар по Херсону

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал удар по Херсону.

Соответствующее заявление он сделал в эфире "Ходорковский.Live".

По его словам, захваченные россиянами Бердянск, Мелитополь и Херсон являются законными военными целями.

"Там нет никаких терактов, никаких криминальных нарушений. Там идет отработка диверсионными группами, как мы видим в Бердянске", — сказал Подоляк.

Он добавил, что таким образом, Украина демонстрирует желание освободить свои территории.