В Украине прокомментировали удар по Херсону
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал удар по Херсону.
Соответствующее заявление он сделал в эфире "Ходорковский.Live".
По его словам, захваченные россиянами Бердянск, Мелитополь и Херсон являются законными военными целями.
"Там нет никаких терактов, никаких криминальных нарушений. Там идет отработка диверсионными группами, как мы видим в Бердянске", — сказал Подоляк.
Он добавил, что таким образом, Украина демонстрирует желание освободить свои территории.