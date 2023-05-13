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В Украине прокомментировали падение самолетов в Брянской области: это "контрСВО"
13.05.2023 19:48 Ирина Демьянова

В Украине прокомментировали падение самолетов в Брянской области: это "контрСВО"

То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только нарастать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время телемарафона.

"Они искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас то за что?", - сказал советник.

Однако он пояснил, что по словам самих же россиян у них нет никакой войны, следовательно, по словам Подоляка это просто начинается "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - сказал он.

 

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