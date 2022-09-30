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В Украине прогнозируют эскалацию на фронте
30.09.2022 22:17 Ольга Белозерова

В Украине прогнозируют эскалацию на фронте

На фронте в Украине в ближайшее время, в октябре, может произойти эскалация. 

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТСН. По его словам, эскалация может произойти из-за проведения в РФ мобилизации, но ВСУ готовы "к любому развитию событий". 

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", - заявил Данилов. 

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