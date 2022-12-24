В Украине призвали уничтожать оружейные заводы Ирана
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что нужно приступить к уничтожению оружейных заводов Ирана и арестам поставщиков комплектующих, вместо "неработающих санкций".
Об этом сообщает УНИАН.
"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам - уничтожению производств и арестам поставщиков", - заявил чиновник.
Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022
Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…