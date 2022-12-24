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В Украине призвали уничтожать оружейные заводы Ирана
24.12.2022 21:44 Ольга Белозерова

В Украине призвали уничтожать оружейные заводы Ирана

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк  считает, что нужно приступить к уничтожению оружейных заводов Ирана и арестам поставщиков комплектующих, вместо "неработающих санкций".

Об этом сообщает УНИАН.

"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам - уничтожению производств и арестам поставщиков", - заявил чиновник. 

 

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