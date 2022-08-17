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В Украине предупредили об "острых событиях на фронте"
17.08.2022 15:13 Алина Груднева

В Украине предупредили об "острых событиях на фронте"

В Украине в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий.

 
Такое заявление сделал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.
 
"В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", - сказал Юсов.
 
По его словам, в ГУР ранее говорили о том, что в "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами".
 
По его словам, бои идут вдоль всей линии фронта. 
 

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