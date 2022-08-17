



В Украине предупредили об "острых событиях на фронте"

В Украине в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий.

Такое заявление сделал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

"В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", - сказал Юсов.

По его словам, в ГУР ранее говорили о том, что в "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами".

По его словам, бои идут вдоль всей линии фронта.