



В Украине предупредили о подготовке Россией нового наступления

Россия ведет подготовку к новому наступлению в Украине, о чем свидетельствует повышенная активность информационных атак.



Такое мнение выразил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в "Украинской правде".



По его словам, перед массированными атаками россияне пускают в ход информационные манипуляции, фейки, дезинформацию и ложь, а также активизируют агентов информационного влияния.



"Россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно устоявшейся тактики является реализация активных информационных мероприятий... Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить", - пояснил Данилов.



Он подчеркнул, что конечной целью Кремля по-прежнему является захват украинской столицы. Однако в настоящее время для РФ задачей максимум является прорыв на оперативных направлениях. Речь идет о юге Украины, полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также прерывание цепочек поставки оружия.



"И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно постоянной тактике является реализация активных информационных мероприятий", - добавил Данилов.