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В Украине предположили, почему РФ не наносит массированные удары
01.07.2023 13:11 Алина Груднева

В Украине предположили, почему РФ не наносит массированные удары

Отсутствие массированный ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия накапливает ракеты.

Такое мнение в эфире телемарафона выразил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил Игнат.

По его мнению, сейчас российское руководство после внутреннего кризиса из-за бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пытается "прийти в себя".

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