



В Украине предположили, почему РФ не наносит массированные удары

Отсутствие массированный ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия накапливает ракеты.



Такое мнение в эфире телемарафона выразил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил Игнат.



По его мнению, сейчас российское руководство после внутреннего кризиса из-за бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пытается "прийти в себя".