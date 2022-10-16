



В Украине предлагают большое вознаграждение за взятие в плен Гиркина

Главное управление разведки Украины предложило вознаграждение в размере $100 000 за пленного Игоря Стрелкова-Гиркина, отправившегося воевать.

"Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - сказано в заявлении.

В ГУР напомнили, что Гиркин - бывший так называемый "министр обороны "ДНР". В Украине против него возбужден ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Кроме того, он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

"Ни один военный преступник не избежит наказания. Информацию передавать по номеру:

‎+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", - сказано в сообщении.