



В Украине подтвердили удар по мосту дамбы Новой Каховки

Украинские военные действительно нанесли удар по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки в пятницу, 12 августа.

Соответствующее подтверждение информации предоставило оперативное командование "Юг".

По словам военных, теперь переправу нельзя будет использовать по назначению.

По данным британской разведки, удары ВСУ сделали невозможным переброску российской военной техники через Днепр по двум основным мостам в Херсонской области.

Уточняется, что РФ удалось в последние дни провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста.

"Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит только от двух пунктов пересечения понтонных паромов. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер любых ресурсов, которые России удалось накопить на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости сил", - считают аналитики.