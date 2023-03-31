



В Украине подтвердили использование "умных" авиабомб JDAM

Украинская боевая авиация уже использует бомбы JDAM против российских оккупантов. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные", - рассказал Игнат.



Он также считает, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.



JDAM - это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переработать на всепогодные корректируемые боеприпасы. Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, позволяющую повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.