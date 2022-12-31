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В Украине подсчитали число выпущенных 31 декабря Россией ракет
31.12.2022 18:15 Алина Груднева

В Украине подсчитали число выпущенных 31 декабря Россией ракет

Россия в ходе массированной атаки по украинским городам 31 декабря выпустила более 20 крылатых ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, ракеты запускались при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

"Силами и средствами нашей ПВО уничтожены 12 крылатых ракет: шесть в пределах Киевской, пять - Житомирской и одна - Хмельницкой областях", - отметил он. 

 

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