



В Украине подсчитали число выпущенных 31 декабря Россией ракет

Россия в ходе массированной атаки по украинским городам 31 декабря выпустила более 20 крылатых ракет.



Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



По его словам, ракеты запускались при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.



"Силами и средствами нашей ПВО уничтожены 12 крылатых ракет: шесть в пределах Киевской, пять - Житомирской и одна - Хмельницкой областях", - отметил он.



