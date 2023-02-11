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В Украине подсчитали число уничтоженных за вечер дронов РФ
11.02.2023 09:22 Алина Груднева

В Украине подсчитали число уничтоженных за вечер дронов РФ

За вечер, 10 февраля, в ходе попытки массированной атаки россиян силам и средствам Воздушным силам Украины удалось уничтожить в общей сложности 20 иранских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

"Вечером, 10 февраля 2023 года, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах. Пуски баражирующих боеприпасов производились с восточного побережья Азовского моря", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 20 дронов-камикадзе иранского производства были уничтожены в период с 18.00 по 23.55.

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