



В Украине подсчитали число сбитых "Кинжалов" и "Искандеров" с начала войны

С момента начала полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ сбили 13 аэробалистических ракет "Кинжал", свыше 20 баллистических ракет "Искандер" и С-400.



Об этом рассказал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио" .



"Относительно вчерашней атаки со стороны россиян, это были аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства ПВО, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть", – подчеркнул он.



По словам Игната, ПВО уничтожили далеко не один "Кинжал". В частности, 16 мая были сбиты шесть ракет. Месяц спустя - столько же, и сейчас еще одну ракету.



"То есть это уже 13 "Кинжалов" были сбиты ПВО Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности "Искандер"» и С-400 .Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - подчеркнул Игнат.