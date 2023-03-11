



В Украине подали петицию президенту о переименовании "России" в "Московию"

Электронная петиция на сайте президента Украины с предложением официально изменить название "Россия" на "Московию" набрала необходимое количество голосов, и глава государства Владимир Зеленский отреагировал на гражданскую инициативу, сообщает пресс-служба президента Украины.



В ответе отмечается, что правовые основы отношений о названиях географических объектов, к которым относятся и государства, регулируются Законом Украины №2604-IV от 2005 года "О географических названиях". Кроме того, данное предложение имеет и международно-правовые аспекты.



В этом контексте Зеленский напомнил, что статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН был разработан и опубликован перечень стран и регионов, который содержит их названия в алфавитном порядке и трехзначные цифровые и алфавитные коды, определенные Международной Организацией по Стандартизации, которые используются для статистических целей.



"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая

возможные международно-правовые последствия", - говорится в ответе.



Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" инициативу, в том числе с привлечением

научных учреждений. Позже - известить о результатах президента Украины и автора петиции.



Обоснование инициативы



Автор петиции 22/170958-эп Валерия Шахворостова предложила официально переименовать название "Россия" на "Московия", а также заменить термин "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".



По ее мнению, возвращение исторического названия "Московия" станет "мощным информационным ходом на международном уровне", а также приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого народа РФ, и стане "важным шагом в информационной войне, который поможет Украине победить".



Также она обратила внимание, что название "Россия" существует только 301 год.