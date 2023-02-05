



В Украине опровергли заявления о взятии россиянами Белогоровки

Украинские войска продолжают удерживать Белогоровку в Луганской области, вопреки заверениям россиян об обратном.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



"Сейчас по всей РФ распространяется информация, будто Белогоровка полностью контролируется врагом, они оттуда вывезли людей", - сказал он.



По словам Гайдая, россияне даже не знают, остались ли там люди и сколько их там. Более того, бойцы ВСУ продолжают занимать позиции в Белогоровке.



"Никто Белогоровку не захватывал, никто туда не заходил, врага там нет. Несмотря на количество различных заявлений от российских военных, тиктокеров, политиков", – отметил он.