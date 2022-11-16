



В Украине опровергли сообщения РФ о подбитии артсистемы CAESAR

В РФ опубликовали кадры, на которых якобы запечатлена подбитая украинская артсистема французского производства CAESAR.

Украинский военкор Цаплиенко поговорил с бригадой, имеющей на вооружении CAESAR, пытаясь выяснить, действительно ли поражена хотя бы одна установка.

"Пытались. Но наши быстро оставили огневую. Есть несколько "Цезарей", которые находятся на плановом ремонте (замена стволов), но это из-за интенсивной боевой работы – приходится работать круглосуточно", - сообщили ему военные.