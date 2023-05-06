



В Украине официально подтвердили сбитие "Кинжала" над Киевом

Во время ночной атаки, 4 мая, украинские воины сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".



Об этом сообщается в Telegram-канале командующего Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.



"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - заявил Олещук.



Как отметил командующий Воздушных сил, гиперзвуковую ракету удалось сбить благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot.



"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", - добавил генерал-лейтенант.



