



В Украине официально День Победы перенесли на 8 мая

Теперь в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, а 9 мая будут праздновать День Европы. В то же время, 8 мая будет выходным днем.



Принятие закона "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов" (№9278) поддержали 317 парламентариев.





В странах Европы победу над нацизмом отмечают именно 8 мая - в день капитуляции нацистской Германии. В этот день чтят память погибших во Второй мировой войне. Таким образом, Украина присоединяется к демократическому миру.



Напомним, что перенести празднования Дня памяти и победы над нацизмом предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выдвинул предложение об установлении празднования Дня Европы, "чтобы подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС".