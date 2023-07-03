



В Украине обнаружили британские самолеты времен Второй мировой войны

Специалисты Национального музея авиации Украины проводили раскопки в овраге под Киевом, там обнаружили неразорванную бомбу времен Второй мировой войны. Позже металлоискатели нашли еще кое-что – восемь британских истребителей Hawker Hurricane, сообщает BBC.



Великобритания отправила эти самолеты как часть пакета союзнической военной поддержки СССР, оплачиваемую Соединенными Штатами по схеме ленд-лиза.



Авиационные эксперты говорят, что это впервые в Украине нашли остатки такого количества Hurricane, хотя с 1941 по 1944 год для поддержки советских военных в СССР отправили около 3 000 британских истребителей. Большинство из них уничтожили во время боев, часть разобрали.



Советский Союз должен был оплатить любую военную технику, переданную союзниками, оставшуюся невредимой после войны. В то же время, как сообщается, СССР намеренно повреждал и прятал ее.



Так произошло и с восемью Hurricane — у них изъяли инструменты, радиостанции, пулеметы и любой полезный металлолом, сбросили тракторами в неглубокий овраг и засыпали землей. До этого они использовались для защиты основных транспортных узлов.



Руководитель научной части музея Валерий Романенко отметил, что Hurricane сыграли важную роль в истории Украины, потому что "Hurricane является символом британской помощи в годы Второй мировой войны, так же как мы очень ценим британскую помощь сейчас".



