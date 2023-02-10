



В Украине нет проблем с работой терминалов Starlink

Проблем с работой терминалов Starlink в Украине не было после заявления о возможном ограничении. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Голос Америки".



Представитель министерства, знакомый с ситуацией, сказал, что по итогам проверки в четверг в городах, расположенных вблизи линии фронта, не было выявлено признаков проблем с работой Starlink.



Федоров рассказал о прибытии первой партии интернет-терминалов, предоставленных Украине властями Германии. В общей сложности в страну поступит 10 тысяч новых терминалов Starlink.



"Starlink помогает ежедневно спасать тысячи жизней. Энергетическая инфраструктура продолжает работать благодаря Starlink. Врачи проводят сложные операции благодаря связи, которую обеспечивает Starlink", - добавил министр.



Он назвал Илона Маска "одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы" и оценил вклад компании в обеспечение интернет-связи в Украине в размере более чем 100 млн долларов. "Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - добавил Федоров.



Напомним, накануне в SpaceX заявили, что могут ограничить работу Starlink, что помешает ВСУ использовать спутниковый интернет-сервис для управления беспилотниками во время войны с Россией.