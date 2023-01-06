Новости » События в Украине
В Украине не будут объявлять массовую мобилизацию
06.01.2023 09:32 Раиса Вовк

В Украине не будут объявлять массовую мобилизацию

В Украине сейчас нет нужды в том, чтобы объявлять массовую мобилизацию. Пока она проходит в "спокойном режиме". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. 

«Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы возобновляем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу», - подчеркнул министр.

Сейчас власти Украины не применяют тот стопроцентный потенциал, который предусмотрен мобилизацией, объявленной 24 февраля 2024 года. Также отмечается, что в Украине нет большой нужды в людях, но есть нужда в технике и оружии. 

«Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой момент», - добавил глава Минобороны.

Комментируя закон, который ужесточает ответственность военных, Резников отметил, что его приняли, так как среди военных были проблемы с дисциплиной из-за проплаченных Россией подстрекателей.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы