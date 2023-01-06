



В Украине не будут объявлять массовую мобилизацию

В Украине сейчас нет нужды в том, чтобы объявлять массовую мобилизацию. Пока она проходит в "спокойном режиме". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



«Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы возобновляем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу», - подчеркнул министр.



Сейчас власти Украины не применяют тот стопроцентный потенциал, который предусмотрен мобилизацией, объявленной 24 февраля 2024 года. Также отмечается, что в Украине нет большой нужды в людях, но есть нужда в технике и оружии.



«Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой момент», - добавил глава Минобороны.



Комментируя закон, который ужесточает ответственность военных, Резников отметил, что его приняли, так как среди военных были проблемы с дисциплиной из-за проплаченных Россией подстрекателей.