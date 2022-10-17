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В Украине назвали основные сценарии завершения войны
17.10.2022 22:38 Алина Груднева

В Украине назвали основные сценарии завершения войны

Существует два основных и наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине, которую развязала Россия.

 
Их назвал начальник кибердепартамента Службы безопасности Украины Илья Витюк.
 
"Первый – государственный переворот в России, в результате которого Путина сместят с поста президента", - сказал он.
 
Второй сценарий, по мнению Витюка, – это полный и безапелляционный разгром российских войск.
 
"В любом случае, Украина обязательно победит", - резюмировал он.
 
 

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