



В Украине назвали основные сценарии завершения войны

Существует два основных и наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине, которую развязала Россия.

Их назвал начальник кибердепартамента Службы безопасности Украины Илья Витюк.

"Первый – государственный переворот в России, в результате которого Путина сместят с поста президента", - сказал он.

Второй сценарий, по мнению Витюка, – это полный и безапелляционный разгром российских войск.

"В любом случае, Украина обязательно победит", - резюмировал он.