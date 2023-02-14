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В Украине намерены отменить 8 марта и перенести 1 мая
14.02.2023 11:49 Раиса Вовк

В Украине намерены отменить 8 марта и перенести 1 мая

В Верховной Раде предлагают отменить празднование 8 марта и перенести 1 мая. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента.

В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки. 

Выходным днем предлагается сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко. 

Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая. По их проекту следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.  

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