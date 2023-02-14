



В Украине намерены отменить 8 марта и перенести 1 мая

В Верховной Раде предлагают отменить празднование 8 марта и перенести 1 мая. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента.



В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.



Выходным днем предлагается сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко.



Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая. По их проекту следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.



