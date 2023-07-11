



В Украине национализировали активы приближенных к Кремлю олигархов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о национализации активов ряда приближенных к Кремлю российских олигархов.



"По материалам ГБР ВАКС приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов", - сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



Сотрудники ГБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях". Среди конечных бенефициаров коммерческих структур братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.



В собственность государства перешли ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн), ТРЦ Ocean Plaza (Ротенберги, свыше $350 млн), 88,89% акций "Первый инвестиционный банк" (Гинер), утверждает ГБР, хотя, согласно госреестру, акции банка все еще остаются в собственности Гинера.



Национализированы разные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".



"Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Владельцы других национализированных Украиной активов – россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько", - добавили в ГБР.



Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.



Кроме того, арестовано судом и рассматривается ВАКС национализация 93,2% "Ривнеоблэнерго", 99,9% "Херсоноблэнерго", 96,8% "Черновцыоблэнерго", 95,5% "Житомироблэнерго", 72,9% "Кировоградоблэнерго", а также 7 гостиниц и двух ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).