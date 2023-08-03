



В Украине начали печатать на 3D-принтере бомбы для ВСУ

Украинские оружейники печатают противопехотные бомбы на 3D-принтере для ВСУ. Об этом сообщает издание The Economist.



По словам журналистов, оружейник по имени Леша и группа его друзей решила создать 800-граммовую противопехотную бомбу под названием "Зайчик". Корпус они печатают на 3D-принтере. Затем его отправляют на заполнение взрывчаткой С-4 и осколками стали.



"Зайчик" - это лишь дин из примеров смертоносных инноваций, появившихся в Украине за 17 месяцев полномасштабной войны с РФ. Так, сформировалась целая любительская оружейная промышленность, которая помогает снабжать солдат ВСУ.



Сообщается, что каждую неделю команда Леши печатает около 1000 так называемых "конфетных" бомб. Однако офицер ВСУ, который контактирует с оружейниками, что армия нуждается в 1500 таких бомб в неделю.



Журналисты отметили, что другая группа оружейников "Армия Друк" смогла напечатать 30 тысяч оболочек для бомб за 4 месяца. Как сказал лидер группы с позывным "Сват", темпы производства растут. Помогают также оружейники из-за рубежа.



В материале говорится, что один из главных преимуществ "конфетных" бомб – это их дешевизна. Кроме того, они очень эффективны. Бомба состоит из цилиндра, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг взрывчатки заполнено металлическими осколками, которые будут выброшены наружу при детонации. В качестве осколков часто используются шарикоподшипники.



Издание пишет, что украинские оружейники надеются, что у них получится увеличить радиус поражения. Многие используют программное обеспечение для моделирования более эффективного оружия.