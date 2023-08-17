



В Украине ликвидирован канал вывоза женщин в израильские бордели

В Украине полицейские ликвидировали международный канал торговли людьми. Женщин вывозили в бордели в Израиле.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Ежедневный заработок составил более 1,5 тысяч долларов. Также Злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу", - говорится в сообщении.













