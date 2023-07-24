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В Украине ликвидировали командующего Ленинградским полком
24.07.2023 20:54 Ирина Демьянова

В Украине ликвидировали командующего Ленинградским полком

ВСУ ликвидировали командующего Ленинградским полком полковника Евгения Вашунина.

Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Вашунин руководил полком, сформированным по большей части из петербургских мобилизованных.

Бельский рассказал, что полковник был смертельно ранен, когда пошел на помощь отряду Шторм, оказавшемуся в окружении.

"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался", — заявил спикер.

Официально украинская сторона не комментировала ликвидацию Вашунина.

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