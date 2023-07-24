В Украине ликвидировали командующего Ленинградским полком
ВСУ ликвидировали командующего Ленинградским полком полковника Евгения Вашунина.
Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, сообщает российский Telegram-канал Baza.
Вашунин руководил полком, сформированным по большей части из петербургских мобилизованных.
Бельский рассказал, что полковник был смертельно ранен, когда пошел на помощь отряду Шторм, оказавшемуся в окружении.
"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался", — заявил спикер.
Официально украинская сторона не комментировала ликвидацию Вашунина.