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В Украине изучают обломки сбитого "Кинжала"
06.05.2023 20:17 Алина Груднева

В Украине изучают обломки сбитого "Кинжала"

В Украине изучают обломки сбитой 4 мая российской ракеты Х-47 "Кинжал".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.

По данным издания, эксперты подтверждают информацию о том, что украинские средства ПВО сбили именно ракету данного типа.

"Агентству по своим источникам стало известно, что изучением фрагментов ракеты занимаются специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз", - сказано в сообщении.

Уточняется, что идентификация ракеты находится на завершающем этапе. Будут предоставлены "для суммирования этого случая ракетной атаки на Украину, а также выработка путей еще более эффективного противодействия врагу".

Официальные выводы экспертов, как ожидается, будут предоставлены в ближайшее время.
 

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