



В Украине изучают обломки сбитого "Кинжала"

В Украине изучают обломки сбитой 4 мая российской ракеты Х-47 "Кинжал".



Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.



По данным издания, эксперты подтверждают информацию о том, что украинские средства ПВО сбили именно ракету данного типа.



"Агентству по своим источникам стало известно, что изучением фрагментов ракеты занимаются специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз", - сказано в сообщении.



Уточняется, что идентификация ракеты находится на завершающем этапе. Будут предоставлены "для суммирования этого случая ракетной атаки на Украину, а также выработка путей еще более эффективного противодействия врагу".



Официальные выводы экспертов, как ожидается, будут предоставлены в ближайшее время.

