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В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА
27.01.2023 15:19 Ольга Белозерова

В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА

Министерство обороны Украины объявило о формировании первых в мире ударных рот БПЛА.

В ведомстве рассказали, что создание ударных рот одобрил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

В украинском минобороны отметили, что были отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках.

 

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