



В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА

Министерство обороны Украины объявило о формировании первых в мире ударных рот БПЛА.



В ведомстве рассказали, что создание ударных рот одобрил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.



В украинском минобороны отметили, что были отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках.



