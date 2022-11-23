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В Украине аварийно отключены все энергоблоки двух атомных станций
23.11.2022 16:01 Раиса Вовк

В Украине аварийно отключены все энергоблоки двух атомных станций

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей. Об этом сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - отметил он.

Тем временем глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы после массированного вражеского обстрела Украины.

"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - сообщил он.

Кроме того, отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска). Также часть города без воды.

Напомним, 23 ноября Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях. Из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света. 

В большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения. Также проблемы со светом зафиксированы в Молдове.

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