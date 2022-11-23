



В Украине аварийно отключены все энергоблоки двух атомных станций

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены. Причиной этого является разрушение электросетей. Об этом сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.



"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - отметил он.



Тем временем глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы после массированного вражеского обстрела Украины.



"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - сообщил он.



Кроме того, отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска). Также часть города без воды.



Напомним, 23 ноября Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях. Из-за ракетных ударов в большинстве областей ввели экстренные отключения света.



В большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения. Также проблемы со светом зафиксированы в Молдове.