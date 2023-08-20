



В Украине анонсировали очередное заседание в формате"Рамштайн"

Новое заседание "Рамштайна" предварительно состоится с 17 по 24 сентября в офлайн-формате.



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Андрианы Кучер.



По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайн" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.



"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос - это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь - это бронетехника всех видов", - подчеркнул Резников.



Отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайн "снизилась, министр заявил - "Нет, так категорически нельзя говорить".



