



В Украине анонсировали новый обмен пленными с РФ

Рабочие группы по обмену пленными со стороны Украины и России продолжают переговоры.



Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Радио Свобода".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", - отметил Юсов.



По его словам, на переговорах негативно сказалось крушение в России самолета Ил-76, который, по версии РФ, должен был доставить военнопленных украинцев.

