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В Украине анонсировали новый обмен пленными с РФ
29.01.2024 15:58 Алина Груднева

В Украине анонсировали новый обмен пленными с РФ

Рабочие группы по обмену пленными со стороны Украины и России продолжают переговоры.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Радио Свобода".

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"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", - отметил Юсов.

По его словам, на переговорах негативно сказалось крушение в России самолета Ил-76, который, по версии РФ, должен был доставить военнопленных украинцев.
 

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