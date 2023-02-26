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В Украине анонсировали контрнаступление на весну
26.02.2023 09:21 Алина Груднева

В Украине анонсировали контрнаступление на весну

Украинская армия будет готова к тому, чтобы перейти в наступление этой весной.

Такое заявление в интервью немецким СМИ сделал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

 "Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - подчеркнул он.

По его словам, тот факт, когда именно это произойдет, зависит ряда факторов, в числе которых - поставки оружия западными партнерами. Скибицкий подчеркнул, что одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Контрнаступление ВСУ будет нацелено на освобождение всех оккупированных территорий Украины, "включая Крым".

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

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