Новости » События в Украине
В сторону Одессы вновь летят иранские дроны
25.09.2022 10:38 Алина Груднева

В сторону Одессы вновь летят иранские дроны

 

В Одессе сработала воздушная тревога, поскольку вновь зафиксированы иранские дроны-камикадзе в небе.
 
Об этом сообщают местные паблики.

По предварительным данным, летят около восьми дронов.
 
Жителей призвали оставаться в укрытиях из-за возможности атаки. Утром сегодня уже атаковали четыре БПЛА.
 
По словам мэра города Геннадия Труханова, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно.
 
"Наша задача сейчас – обеспечить жизнедеятельность города, в том числе, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время", – подчеркнул он.
 
По словам Труханова, работники городских коммунальных служб находятся рядом со спасателями и помогают в ликвидации последствий взрыва.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы