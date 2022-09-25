



В сторону Одессы вновь летят иранские дроны

В Одессе сработала воздушная тревога, поскольку вновь зафиксированы иранские дроны-камикадзе в небе.

Об этом сообщают местные паблики.



По предварительным данным, летят около восьми дронов.

Жителей призвали оставаться в укрытиях из-за возможности атаки. Утром сегодня уже атаковали четыре БПЛА.

По словам мэра города Геннадия Труханова, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно.

"Наша задача сейчас – обеспечить жизнедеятельность города, в том числе, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время", – подчеркнул он.

По словам Труханова, работники городских коммунальных служб находятся рядом со спасателями и помогают в ликвидации последствий взрыва.