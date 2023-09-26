



В ССО прокомментировали "воскрешение" командующего ЧФ РФ

Силы специальных операций (ССО) дали разъяснения информации относительно уничтожения командующего ЧФ РФ.



Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 22 сентября были уничтожены 34 офицера. Источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.



Но россияне срочно были вынуждены публиковать ответ на эту информацию с якобы живым Соколовым.



Так, днем состоялось заседание коллегии Минобороны РФ. Освещая это событие, МО РФ опубликовало фото, на котором среди участников есть и Виктор Соколов.





В ССО заявили, что свой предварительный доклад они сформировали на основе доступной им информации. После фото с "живым" Соколовым, они информацию уточняют.



"Наши подразделения уточняют информацию в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - сообщили в ССО.