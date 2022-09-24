Новости » События в Украине
В США уже знают будущие результаты псевдореферендумов в Украине
24.09.2022 13:21 Александр Юзовский

В США уже знают будущие результаты псевдореферендумов в Украине

В Белом Доме уже знают будущие результаты псевдореферендумов, которые проводятся на оккупированных территориях Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что результаты псевдореферендумов будут манипулятивными. Она утверждает, что власти РФ поручили "набрать" около 75% голосов за якобы "присоединение" к России. Такие данные не соответствуют действительности.

Жан-Пьер отметила, что власти СЩА уже располагают информацией о манипуляцих и незаконном голосовании.

Администрация Байдена заявила, что готова ввести дополнительные санкции против России после референдума, проведенного в некоторых частях Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы