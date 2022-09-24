



В США уже знают будущие результаты псевдореферендумов в Украине

В Белом Доме уже знают будущие результаты псевдореферендумов, которые проводятся на оккупированных территориях Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что результаты псевдореферендумов будут манипулятивными. Она утверждает, что власти РФ поручили "набрать" около 75% голосов за якобы "присоединение" к России. Такие данные не соответствуют действительности.



Жан-Пьер отметила, что власти СЩА уже располагают информацией о манипуляцих и незаконном голосовании.



Администрация Байдена заявила, что готова ввести дополнительные санкции против России после референдума, проведенного в некоторых частях Украины.