



В США озвучили прогноз по войне в Украине на зиму

Зимой украинская и российская армии, вероятно, будут заниматься переоборудованием.

Такой прогноз, по данным "РБК-Украина", озвучила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По ее прогнозу, это необходимо для контрнаступления весной.

Хейнс считает, что перспектива контрнаступления является более оптимистичной для украинской армии, чем для россиян.

Ранее она также сообщила о том, что Россия больше расходует боеприпасов в Украине, чем производит.