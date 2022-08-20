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В штабе Черноморского флота РФ в Крыму прогремели взрывы
20.08.2022 08:50 Алина Груднева

В штабе Черноморского флота РФ в Крыму прогремели взрывы

Рано утром, 20 августа, в Крыму вновь прогремели взрывы.

 
Судя по видео, распространяемым в соцсетях, видны столбы дыма.
 
По словам "губернатора" Севастополя, в крышу штаба Черноморского флота РФ врезался беспилотник.
"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - сказал он.

На месте происшествия работают экстренные службы. Местных жителей призвали по возможности не покидать дома.
 

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