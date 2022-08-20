



В штабе Черноморского флота РФ в Крыму прогремели взрывы

Рано утром, 20 августа, в Крыму вновь прогремели взрывы.

Судя по видео, распространяемым в соцсетях, видны столбы дыма.

По словам "губернатора" Севастополя, в крышу штаба Черноморского флота РФ врезался беспилотник.

"К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - сказал он.



На месте происшествия работают экстренные службы. Местных жителей призвали по возможности не покидать дома.