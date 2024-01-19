В Севастополе затоплен российский корвет: снимок со спутника
Во временно оккупированном Севастополе затоплен российский корвет типа "Тарантул".
По данным InformNapalm, появились снимки со спутника, который подтверждают этот факт.
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"Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря", - сказано в заявлении.
Уточняется, что на громкий звук взрыва местные жители жаловались 29 декабря. Местные "власти" ситуацию никак не прокомментировали.
Вчора на каналі «Атеш» була опублікована інформація щодо ймовірного підтоплення в Севастополі корабля проєкту 205П «Тарантул», координати: 44.615763, 33.587110.— InformNapalm (@InformNapalm) January 19, 2024
За даними джерел міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей факт підтверджується також супутниковими… pic.twitter.com/Xs1p3eozFz