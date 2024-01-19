



В Севастополе затоплен российский корвет: снимок со спутника

Во временно оккупированном Севастополе затоплен российский корвет типа "Тарантул".



По данным InformNapalm, появились снимки со спутника, который подтверждают этот факт.



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"Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря", - сказано в заявлении.



Уточняется, что на громкий звук взрыва местные жители жаловались 29 декабря. Местные "власти" ситуацию никак не прокомментировали.