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В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
24.04.2023 07:12 Аркадий Бочаровский

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что морской пассажирский транспорт города приостановил работу в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «на конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте».

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе.
Позже он добавил, что во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам.

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