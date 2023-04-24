



В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявили, что морской пассажирский транспорт города приостановил работу в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.



«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.



Уточняется, что «на конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте».



Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе.

Позже он добавил, что во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам.